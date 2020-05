Kritiek op Biden na uitglijder over zwarte kiezers

Joe Biden probeert uit alle macht de schade te beperken van een arrogante uitglijer die hij vrijdag maakte in een radioshow. De beoogde Democratische presidentskandidaat zei tegen de zwarte presentator dat als die nog twijfelde of hij op Biden of op Trump moest stemmen, hij niet zwart was.

Washington

Bidens opmerking in het onder zwarte Amerikanen populaire programma The Breakfast Club (letterlijk: ‘Als jij het moeilijk vindt om uit te zoeken of je voor mij of voor Trump bent, dan ben je niet zwart’) raakt een gevoelige snaar in de Verenigde Staten, vanwege de suggestie dat zwarte kiezers op grond van hun etnische achtergrond vanzelfsprekend op Democraten stemmen.

De eerste reacties op Bidens uitglijder waren dan ook meteen bijtend, met de teneur dat geen 77-jarige oude witte man het recht heeft zwarte Amerikanen te vertellen wat ze moeten stemmen, en dat ‘Joe Black’, zoals een krant Biden spottend betitelde, de stem van zwarte kiezers nog steeds moet verdienen.

