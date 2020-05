Ingrijpende stap van China tegen vrijheden Hongkong

Met de nieuwe wet op de ‘nationale veiligheid’ grijpt China rechtstreeks in in Hongkong. ‘Dit is het einde van Hongkong zoals we dat kennen’, reageren voorstanders van de democratie.

Peking – Hongkong

Het Chinese Nationale Volkscongres behandelt een wetsvoorstel voor ‘het opzetten en verbeteren van het juridische systeem en de wetshandhaving in de Hongkong speciale bestuurlijke regio’. Deze omschrijving, door de Chinese staatskrant Global Times, geeft d..

‘Daarmee is een einde gekomen aan Hongkong zoals we dat kennen’, zegt Maya Wang, Chinadeskundige van Human Rights Watch. Op haar Twitteraccount beschrijft ze dat ‘te zien hoe over het lot van de mensen in Hongkong in Peking wordt besloten, is als het kijken naar het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989 – da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .