Londen

De toeslag voor arbeidsmigranten van buiten de EU die in de National Health Service (NHS) willen werken, zou in oktober worden verhoogd van 400 pond per visum tot 624 pond (bijna 700 euro). Zo'n visum moet jaarlijks worden verlengd. Het gaat bij deze groep niet alleen om artsen en verplegend personeel, maar ook om maatschappelijk werkers en schoonmakers.

Critici noemden het plan van premier Boris Johnson hypocriet, omdat hij de Britse ziekenhuizen prijst voor hun strijd tegen het coronavirus, maar tegelijk de komst van gekwalificeerd personeel bemoeilijkt. De NHS, die voor Britse burgers gratis is en volledig door de overheid wordt gefinancierd, kampt met een tekort aan personeel. Volgens de London School of Economics is meer dan 20 procent van he..

