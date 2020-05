China worstelt met werkloosheid

Gezicht op de Chinese industriestad Dongguan, met onder meer de Huawei-fabrieken. De handelsoorlog met de VS had de industrie al zwaar getroffen. Door de wereldwijde coronacrisis slaat de werkloosheid nu extra toe. (beeld epa / Alex Plavevski)

Arbeidsmigranten worden naar huis gestuurd, omdat de mondiale vraag is uitgevallen.

Peking

Drie maanden geleden dacht Chen Xiangjun nog dat hij ongeschonden uit de coronacrisis zou komen. De fabrieken gingen weer open en de 40-jarige arbeider uit Henan kon met de trein naar fabrieksstad Dongguan, 22 uur verderop. Voor zijn baas kon hij niet snel genoeg terugkomen.

Maar nog geen maand later sloeg het coronavirus toe in de rest van de wereld en de vraag naar exportproducten stortte in. Zijn vrouw verloor haar baan in een textielfabriek; kort daarna stuurde zijn eigen elektronicafabriek hem met onbetaald verlof. In Dongguan kon Chen de huur niet langer betalen. Dus keerde hij terug naar zijn dorp.

