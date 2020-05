Drie besmettingen met coronavirus bij Watford

Londen

Burnley is de tweede club die een geval van COVID-19 meldde. Het gaat om assistent-trainer Ian Woan. Bij welke club de resterende twee besmettingen zijn gevonden, is niet bekend, meldde de BBC.

De Premier League testte deze week 748 voetballers en medewerkers van de beste clubs van Engeland. De spelers en medewerkers die positief zijn getest, moeten een week in quarantaine. De Premier League wordt mogelijk vanaf 19 juni hervat. De clubs in de Premier League hebben besloten om in kleine groepen weer te gaan trainen, met strikte voorschriften.

zoontje

De besmettingen bij Watford zijn saillant, omdat aanvoerder Troy Deeney dinsdag naar buiten bracht dat hij de training niet zal hervatten. Hij wil niet het risico lopen dat hij zijn zoontje besmet met het coronavirus. Zijn baby van vijf maanden kampt met ademhalingsproblemen. 'Ik ben mijn vader, oma en opa al kwijt. Vrijwel iedereen om wie ik geef. Dat is voor mij belangrijker dan een paar centen', vertelt Deeney in de podcast Talk The Talk. 'Je hebt maar één iemand nodig om besmet te raken. Ik wil dat virus niet mee naar huis nemen. Mijn zoontje is vijf maanden en heeft ademhalingsproblemen. Ik wil hem niet in nog meer gevaar brengen.' <