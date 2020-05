Singapore laat man via Zoom weten dat hij de doodstraf krijgt

In Singapore is ophef ontstaan nadat een man via videoplatform Zoom te horen kreeg dat hij ter dood is veroordeeld wegens drugshandel.

Singapore

Niet eerder vond er op deze manier in de eilandstaat zo’n uitspraak plaats. Begin april ging Singapore opnieuw in lockdown, toen het land te maken kreeg met een tweede golf van het coronavirus. Volgens het Hooggerechtshof van Singapore was het nodig de zaak online te laten plaatsvinden ‘voor de veiligheid van alle bij de procedure betrokken par..

De 37-jarige Maleisiër Punithan Genasan was in 2011 betrokken bij heroïnehandel. De verdediging van Genasan, die ontkent medeplichtig te zijn, werd afgewezen. Volgens zijn advocaat Peter Fernando kreeg Genasan in de gevangenis de uitspraak van de rechter te horen via Zoom. In het videogesprek dat als zitting diende namen ook de advocaat en de a..

