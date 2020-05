Trump slikt preventief hydroxychloroquine

Hij had er ‘enorm goede verhalen’ over gehoord en trouwens: wat had hij te verliezen?

De Amerikaanse president maakte maandag bekend dat hij al anderhalve week een middel slikt dat hem tegen corona moet beschermen: hydroxychloroquine.

Washington DC

Hydroxychloroquine is een veertig jaar oud bestaand medicijn dat twee maanden geleden al door de Amerikaanse president Donald Trump tot ‘gamechanger’ werd bestempeld. Zijn lijfarts, Witte-Huisdokter Sean Conley, had er zijn goedkeuring aan gegeven en kwam maandagavond met een korte verklaring naar buiten: dat hij met de president veel had gediscussieerd over het medicijn en dat ze h..

