Tijdens lockdown worden veel meisjes in Somalië besneden

Mogadishu

Volgens de ontwikkelingsorganisatie Plan International neemt het aantal besnijdenissen van Somalische meisjes toe nu zij vanwege de coronapandemie niet naar school kunnen en dus tijd hebben om te herstellen. De organisatie baseert zich onder meer op de ervaringen van verpleegkundigen, die naar eigen zeggen door veel families gevraagd worden om hun dochters te besnijden.

‘De afgelopen weken zagen we een enorme stijging van het aantal besnijdenissen’, zei Sadia Allin, directeur van Plan International in Somalië, tegen persbureau Reuters. ‘Er zijn ook besnijders die langs de deuren gaan, inclusief die van mij, met de vraag of er jonge meiden zijn die ze kunnen besnijden. Het is shockerend.’

