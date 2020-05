Zwaarste aardbeving ooit door mijnbouw

Stockholm

Zweden maakte maandag melding van de grootste aardbeving ooit veroorzaakt door mijnbouw in een ijzerertsmijn ten noorden van de poolcirkel, gerund door staatsbedrijf LKAB. De aardbeving had een sterkte van 4.1, zei de afdeling Aardwetenschappen van de Universiteit van Uppsala. Niemand raakte gewond. De meer dan een eeuw oude Kiruna-mijn, ’s werelds grootste ondergrondse ijzerertsmijn, produceerde vorig jaar 14,7 megaton ijzerertsproducten. In 2004 is om veiligheidsredenen besloten om de binnenstad van Kiruna geleidelijk drie kilometer te verplaatsen. <