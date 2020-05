China: later onderzoek coronavirus

China ondersteunt een alomvattend onderzoek naar de wereldwijde reactie op de COVID-19-pandemie onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nadat het virus eerst onder controle is gebracht.

Peking

Dat zei de Chinese president Xi Jinping tijdens een videotoespraak voor de Algemene Vergadering van de WHO. Xi's opmerkingen komen op het moment dat een oproep van de Europese Unie en Australië tot een onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van het coronavirus steeds meer internationale steun krijgt. De pandemie heeft wereldwijd meer dan 310.000 mensen gedood.

China keerde zich eerder nog tegen oproepen voor dergelijke onderzoeken vanuit Washington en Canberra. Xi gaf maandag echter te kennen dat Peking open staat voor een onpartijdige evaluatie.

Xi beloofde de komende twee jaar ook 2 miljard dollar aan financiële steun om COVID-19 te helpen aanpakken. Dat is vooral om ontwikkelingslanden te helpen. China gaat ook zelf ontwikkelde COVID-19-vaccins publiekelijk beschikbaar stellen om deze pandemie te beteugelen, zei hij.

Peking belooft samen te werken met de Verenigde Naties om een wereldwijd humanitair depot en hub in China op te zetten. Daarmee wil de Aziatische grootmacht helpen bij het opzetten van zogeheten groene corridors om essentiële goederen snel over de hele wereld te vervoeren, zei Xi.

evaluatie

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie zei dat hij een onafhankelijke evaluatie zou initiëren van de reactie van de eigen organisatie op de coronapandemie op het 'vroegst passende moment'. Hij beloofde daarbij transparantie, en verantwoording af te leggen.

'We kunnen allemaal lessen trekken uit de pandemie. Elk land en elke organisatie moet zijn reactie onderzoeken en leren van zijn ervaring. De WHO zet zich in voor transparantie, verantwoording en voortdurende verbetering', zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op de jaarlijkse vergadering.

'Het risico blijft groot en we moeten nog een lange weg afleggen', zei

Tedros. Uit voorlopige serologische tests in sommige landen bleek dat hoogstens 20 procent van de bevolking de ziekte had opgelopen en 'op de meeste plaatsen minder dan 10 procent', zei hij.

Taiwan

Taiwan zegt niet te zijn uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de WHO. Dat komt volgens de eilandstaat door Chinese druk. 'Ondanks al onze inspanningen en ongekende internationale steun, heeft Taiwan geen uitnodiging gehad om deel te nemen', aldus minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu.

China voelde niets voor de mogelijke deelname van Taiwan. Peking ziet de eilandstaat voor de Chinese kust als een afvallige provincie en vindt dat die niet als soevereine staat kan deelnemen aan internationale topbijeenkomsten. De VS hadden opgeroepen Taiwan wel uit te nodigen.<