Kapitein Nikko Norte kijkt weemoedig terug op missie in Uruzgan: ‘Grootschalig optreden zorgde voor onnodige slachtoffers’

In Uruzgan waren geen taliban en geen vijand, stelt kapitein Nikko Norte. Hij diende langer en lag meer dwars dan wie ook in Afghanistan.

Tarin Kowt

Er hadden geen Nederlandse militairen hoeven te sneuvelen in Uruzgan. Er waren geen taliban in de Afghaanse provincie waar van 2006 tot 2010 tijdens de missie van de Task Force Uruzgan (TFU) 25 militairen omkwamen. Ja, er was wel ‘oppositie’, maar dat waren hoogstens hooligans, opgeschoten jongeren die de heldendaden van hun voorvaderen wilden nadoen.

Dat vindt kapitein b.d. Nikko Norte (56). Hij verbleef langer dan wie ook in Uruzgan, als inlichtingenofficier. Hij lag ook meer en langer dwars dan wie ook. Van juli 2006 tot januari 2009 kwam het tot drie uitzendingen. Hij genoot veel vrijheid en had een onorthodoxe aanpak. Maar zijn adviezen werden doorgaans in de wind geslagen door superieuren die liever zichzelf en hun loopbaan, zoals Nort..

