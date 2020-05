Hof Wisconsin wijst lockdownbeleid af

Madison

Het hooggerechtshof van Wisconsin heeft een streep gehaald door de lockdown in deze Amerikaanse staat. Het hof noemde de beperkingen ‘onwettig, ongeldig en niet te handhaven’. De autoriteiten wilden dat inwoners tot zeker 26 mei thuis zouden blijven om verspreiding van het virus te voorkomen. Politici van de Republikeinse Partij vochten dat besluit aan. Het hof oordeelde dat niet de juiste procedure was gevolgd. Ook waren de rechters, met een meerderheid van vier tegen drie, kritisch over de beperkingen zelf. Ze deden rechter Daniel Kelly aan een gevangenis denken. <