ISIS is weer actief in Irak. En dit keer is de terreurbeweging als ‘op steroïden’

Met trots meldde ISIS deze week vijf aanslagen in de Irakse hoofdstad Bagdad. De terreurbeweging is weer stevig terug, ‘en met meer kracht’, zegt ook de voormalige bisschop in Bagdad, Andrew White.

Bagdad

‘En hier is het dus, een ISIS-aanslag op vijf verschillende locaties in Bagdad.’ Dit bericht, van terrorismekenner Aaron Zelin, bevestigt dat ISIS na Syrië deze week ook in Irak weer in staat blijkt te zijn meerdere aanslagen tegelijk uit te voeren – en tot in het hart van het Iraakse machtscentrum. Vorige week ..

Uit het Koerdische gebied in het noorden van Irak komen meldingen van moordaanslagen op boeren die hun oogst proberen binnen te halen. Het Koerdische persbureau Rudaw maakt melding van een ‘nieuwe cyclus van brandstichting door ISIS’ in graanvelden. Ooggetuigen vertelden tegenover Kurdistan24 dat boeren in het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .