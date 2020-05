Hevige reacties in Italië op jonge vrouw die zich tijdens gijzeling tot islam bekeerde

Silvia Romano (tweede van links) in haar groene chador bij aankomst op het vliegveld in Rome, met haar vader, moeder en zus, na zaterdag door moslimterroristen te zijn vrijgelaten. (beeld EPA / Fabio Frustaci)

Milaan

De uit Milaan afkomstige Silvia Romano werd in november 2018, vlak na haar aankomst in Kenia, door een bende gegijzeld en kwam later in handen van Somalische islamisten. Ze werkte er als vrijwilligster voor een Italiaanse hulporganisatie die kinderen op Keniaanse platteland helpt.

Aan de vrijlating zaterdag gingen lange onderhandelingen vooraf, waarbij ook Turkije hulp bood, evenals de Italiaanse geheime dienst. Drie keer werden door haar gijzelnemers videoboodschappen verstuurd.

