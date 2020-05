Kerk die bleekmiddel verkoopt als coronamedicijn krijgt boete

Een Amerikaans kerkgenootschap blijft een bleekmiddelhoudend ‘medicijn’ als middel tegen het coronavirus propageren. Volgens The Guardian kreeg de kerk een boete van 140.000 euro opgelegd in Australië.

Washington

Dit omdat de Genesis II Church of Health and Healing het ‘wondermiddel’ verkoopt via haar website. Volgens de Australische toezichthouder voor medicijnen TGA beweert de kerk ten onrechte dat het middel MMS (Master Mineral Solution) COVID-19 geneest. De leider van de kerk, Mark Grenon, benaderde president Trump om zijn product aan te prijzen. In zijn brief zei Grenon dat chloordioxid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .