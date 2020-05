Wie in Hongkong het Chinese volkslied belachelijk maakt, is straks strafbaar

Hongkong

Wie minachtend doet over het Chinese volkslied, kan rekenen op een celstraf van maximaal drie jaar. ‘Het volkslied is een symbool en het teken van het land’, zei Matthew Cheung, hoofdsecretaris van Hongkong eerder in een verklaring. Volgens hem is het doel van de wet om ‘de waardigheid van het volkslied in ere te houden, zodat de gemeenschap het volkslied respecteren.’

Het wetsvoorstel in Hongkong kreeg vorig jaar wereldwijd aandacht, toen bij meerdere voetbalwedstrijden in Hongkong het Chinese volkslied te horen was, dat vervolgens leidde tot boegeroep van toeschouwers. Voetbalfans zwaaiden met protestborden op de tribunes, met teksten zoals ‘Hongkong is geen China’. Het volkslied, dat zinnen bevat zoals ‘st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .