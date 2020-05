WizzAir is voorlopig niet zo van het terugbetalen

Hulpverleners bij WizzAir op Liszt Ferenc International Airport in Boedapest. (beeld epa / Szilard Koszticsak)

Boedapest

Woensdagmiddag presenteerde de Europese Commissie een pakket plannen voor het weer op gang brengen van het toerisme binnen de Unie. Genoegdoening voor de consument was daarbij het leidend principe. Mensen die iets geboekt hebben dat door maatregelen naar aanleiding van het coronavirus niet doorging, hebben recht op compensatie.

Dat klinkt goed. Maar de praktijk wijst geheel anders uit. Ten eerste is de gangbare termijn voor afwikkeling van de klantrelaties in de reisbranche opgelopen tot zestig dagen minimaal. Ten tweede is er groot verschil tussen de nette reisboeren en de prijsvechters.

