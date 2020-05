Homo’s in Seoul bang na corona-uitbraak

In Zuid-Korea leek het coronavirus onder controle, maar na honderd nieuwe besmettingen, onder meer via gay clubs, is het uitgaansleven opnieuw platgelegd. De homofobie grijpt zo sterk om zich heen dat seksuele minderheden zich niet durven te melden voor een test.



Een nachtclub in Seoul in het hippe district Itaewon wordt gedesinfecteerd nadat iemand die een nacht was gaan stappen besmet bleek te zijn met het coronavirus. (beeld epa )