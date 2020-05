Aantal antisemitische incidenten VS neemt toe

Washington

Dat maakte de Anti-Defamation League (ADL), een organisatie die zich inzet tegen Jodenhaat, bekend in een rapport. In 2019 werden 2107 gevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds het begin van de tellingen in 1979.

'Het was een jaar van ongekend antisemitisme', meldt ADL. 'Een tijd waarin veel Joodse gemeenschappen in het hele land direct met haat in aanraking kwamen. Het droeg bij aan een klimaat waarin angst en vrees toenamen.'

Het aantal antisemitische incidenten in de VS steeg vorig jaar met 12 procent ten opzichte van 2018. Het aantal fysieke aanvallen gericht op Joden steeg in een jaar tijd met 56 procent. Vijf mensen stierven door antisemitisch geweld. De meeste incidenten vonden plaats in New York. <