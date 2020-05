MAF-vliegtuig stort neer in Indonesisch Papoea - piloot komt om

Een vliegtuig van de christelijke hulporganisatie MAF is dinsdagochtend neergestort in de Indonesische provincie Papoea. De Amerikaanse piloot kwam daarbij om het leven.

Sentani

Het toestel, een Quest Kodiak, stortte rond half 7 lokale tijd neer in het Sentanimeer. Het vervoerde onder meer medische goederen, bestemd voor het gebied Tolikara, meldt MAF Nederland. Twee minuten na de start verloor het vliegtuig hoogte. De piloot Joyce Lin (40) meldde een noodsituatie en kort daarna crashte het toestel. De reden is nog onbekend. Er bevonden zich geen andere mensen in het v..

