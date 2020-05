Wit-Rusland pakt niet het coronavirus maar de critici aan

Ruim 130 mensen zijn gearresteerd, tientallen verdwijnen enkele weken in de cel en de president speelt voor dokter. In Wit-Rusland gelden quarantaine en vergrendeling meer voor oppositie dan voor patiënten.

Minsk-Mogilev

‘Jongens, ik ben nog zeven dagen op zakenreis. Alles is normaal.’ Dat zette Alexander Burakov dinsdagmiddag op zijn Facebook-account. Het was een wat cryptische boodschap. Hij moest die ochtend voor de rechtbank verschijnen om zijn straf aan te horen. Dat werd een week cel. Burakov is een 46-jarige werktuigbouwkundige in de Wit-Russische stad Mogilev. Hij is nu freelance journalist en werkt vee..

