Israëlisch landbeleid zet Palestijnse steden klem

Jisr az-Zarqa

Dat stelt Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat dinsdag verschijnt. In Israël is 21 procent van de bevolking Palestijns/ Arabisch. Ze leven grotendeels geconcentreerd in ‘eigen’ gemeenten. Maar deze beslaan nog geen 3 procent van het land.

De mensenrechtenbeweging stelt dat Israël met dit beleid discrimineert. In Palestijnse dorpen en steden is de overbevolking zo groot, dat het mensenrecht op fatsoenlijke behuizing in het geding is. HRW wijst erop dat internationaal recht discriminatie en segregatie op basis van ras of etniciteit veroordeelt.

