Terwijl Brazilië zich voornamelijk bezighoudt met het coronavirus, grijpen illegale houtkappers en goudzoekers hun kans om het Amazoneregenwoud te plunderen. In de eerste vier maanden van het jaar is 55 procent meer terrein verwoest ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Illegale ontbossing in het Amazoneregenwoud is ook dit jaar weer toegenomen. (beeld afp / Antonio Scorzaantonio Scorza)

Brasilia

Dat meldt het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (INPE) op basis van satellietbeelden.

Tussen 1 januari en 30 april is in totaal 1202 vierkante kilometer van het regenwoud weggevaagd. Vooral in april ging het hard: toen werd 405 vierkante kilometer verwoest, een toename van 64 procent ten opzichte van april 2019.

‘Ons grondgebied wordt nog steeds binnengevallen door houthakkers en jagers’, vertelde Laercio Guajajara, een lid van de inheemse Guajajara-stam in de staat Maranhao, aan ABC News. Ondanks de coronacrisis, die Brazilië hard heeft getroffen, zijn er volgens Guajajara ‘veel invasies’.Vorig jaar werden al records verbroken: tussen augustus 2018 en juli 2019 nam de ontbossing in de Braziliaanse Amazon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .