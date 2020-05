Spookstembussen en uitstel helpen Polen niet verder

Zondag zijn er in Polen presidentsverkiezingen, maar niemand kan stemmen.

De Poolse president Andrzej Duda en zijn vrouw Agata Kornhauser-Duda tijdens de mis op de Grondwetsdag in de grootste kathedraal van de Poolse hoofdstad Warschau. (beeld epa / Pawel Supernak)

Dus zijn ze per omgaande ongeldig. En kan het politiek steekspel doorgaan.

Krakau - Warschau

Vreemd, bizar, nog nooit vertoond. Zo betitelen politici en wetenschappers wat er nu gebeurt in Polen, een lidstaat van de Europese Unie en een land met ruim 38 miljoen inwoners, waar Nederland bijna negen keer in past. ‘Zelfs als ervaren jurist, die echt wel wat weet van grondwettelijk recht, vind ik deze toestanden eh … laten we zeggen complex’, zegt Pawel Hadyna. De dertig..

