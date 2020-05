Chinese censuur verpest verjaardagsfeestje EU en China

Deze week was de 45e verjaardag van diplomatieke relaties tussen de Europese Unie en China. Maar door Chinese censuur is het een wrange botsing geworden, inclusief een officiële verklaring van de Europese vertegenwoordiging in Peking die het Chinese optreden ‘sterk betreurt’.

Brussel

De Chinese censuur in een gezamenlijk opinieartikel van 27 ambassadeurs van Europese lidstaten en de ambassadeur van de EU in China is..

De Chinese regering viel over de zin ’Door de uitbraak van het coronavirus in China en de daaropvolgende verspreiding ervan naar de rest van wereld in de afgelopen drie maanden, moesten onze daarvoor opgestelde plannen (een investeringsverdrag dat ..

grote tegenzin

Onder tijdsdruk en om andere belangrijke boodschappen (over de aanpak van klimaatverandering, het belang van mensenrechten en de universele verklaring van de rechten van de mens) wel te kunnen benadrukken, ging de EU-ambassade akkoord, zij het ‘met grote tegenzin van diverse Europese diplomaten’..

