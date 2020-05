Berlijn gaat naar de buitenbios: ‘Het is een prettige afleiding’

Duitsers zoeken naar creatieve oplossingen om het leven onder de lockdown te veraangenamen. Zo veranderen in Berlijn binnenplaatsen in bioscopen, zodat alle buren vanaf hun eigen balkon een film kunnen kijken.

Berlijn

Op zaterdagavond, bij het invallen van het donker, kijken alle buren van nummer 65 uit het raam naar Shaun the Sheep. De animatieschapen uit de Britse kinderserie hobbelen levensgroot over de blinde muur van het appartementengebouw in het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg. Het echtpaar dat de pech heeft precies achter de conifeer te wonen, ziet de film met een bestelde pizza vanuit he..

Berlijners gaan graag naar de film. De stad telt 91 bioscopen, met opgeteld 266 zalen. Behalve een paar megacomplexen zijn er heel veel kleintjes, verstopt op een binnenplaats of driehoog-achter; een of twee zaaltjes waar met name arthousefilms en documentaires worden vertoond, een stoffig barretje met een popcornautomaat en een ijskast vol bier en frisdrank zonder kleurstof.

