Roma worden zwaar getroffen door strenge coronamaatregelen. Een hongersnood dreigt

De lockdown maakt het voor hen onmogelijk hun werk als dagloner uit te oefenen. Hongersnood dreigt.

Rotterdam

Het doel was 10.000 euro inzamelen voor voedsel en medicijnen. Een maand later is dit doel bereikt. ‘Het beoogde bedrag hebben we binnen,’ vertelt woordvoerster Anneke Steinmann van CRS, ‘maar het Roma-corona-crisisfonds kan niet opgeheven worden. De situatie is nauwelijks verbeterd.’ De Roma leven in kleine huisjes, dicht op elkaar. Goede hygiëne zonder stromend water is lastig. ‘Veel kinderen..

