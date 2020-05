Verkiezingen in Polen uitgesteld

Na dagenlange chaos is de regeringscoalitie in Polen eruit: de presidentsverkiezingen worden uitgesteld. Woensdagavond laat presenteerde Jaroslaw Kaczynski, de 70-jarige partijleider van de regerende ultraconservatieven, een akkoord met de fractievoorzitter van een kleine coalitiepartij die dwars lag. De verkiezingen worden tot nader order uitgesteld, en zullen waarschijnlijk in juli plaatsvinden.

Warschau

Aanvankelijk was het plan dat de Polen komende zondag naar de stembus zouden gaan. Om te voorkomen dat stemmers elkaar midden in de coronapandemie zouden besmetten, had de regerende PiS-partij voorgesteld om per post te stemmen. Maar dat plan stuitte op verzet bij zowel de oppositie als bij Jaroslaw Gowin, de man wiens kleine partij (‘Overeenkomst’) met PiS een coalitie vormt.

Voor veel Polen was het woensdag een hallucinant schouwspel. Terwijl Kaczynski en Gowin achter gesloten deuren bezig waren de verkiezingen uit te stellen, zond publieke omroep TVP een levendig debat uit tussen alle kandidaten. Na het debat, rond kwart over tien ’s avonds, lag er plots een deal. De nieuwe verkiezingsdatum is onbekend. Zeker is dat ze zullen plaatsvinden voor begin augustus..

