Zuid-Afrikanen zijn banger voor honger dan corona

De corona-aanpak van Zuid-Afrika en het relatief lage aantal slachtoffers in het land wordt wereldwijd geprezen. Veel inwoners zuchten echter onder de strenge lockdownmaatregelen en hebben amper toegang tot voedsel. ‘We hadden geen kans om ons voor te bereiden, om eten in te slaan of om wat geld te sparen.’

Kaapstad

Het is een moment waarop de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa deze weken graag teruggrijpt: de persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 23 april. Michael Ryan, hoofd van het programma Noodsituaties, prees Zuid-Afrika in de bijeenkomst om de ‘ongelofelijke’ aanpak van het coronavirus.

‘Ze hebben 67 mobiele laboratoriumunits verspreid door het land, 28.000 hulpverleners in de gemeenschappen die zijn getraind in het opsporen van de ziekte en meer dan 120.000 testen voltooid’, sprak Ryan lovend. Hij voegde eraan toe dat Zuid-Afrika een van de Afrikaanse landen is die ‘de weg wijzen’ als het gaat om het in toom houden van COVID-19.

