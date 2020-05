Baltische staten creëren 'reisbubbel'

Vilnius

Letland, Litouwen en Estland zullen vanaf 15 mei hun grenzen openstellen voor elkaars burgers. Dat creëert een Baltische 'reisbubbel' binnen de Europese Unie nu de coronamaatregelen worden versoepeld, zeiden hun premiers woensdag. Het Baltische reisgebied is het eerste in zijn soort binnen de EU, waar de meeste landen de toegang tot niet-onderdanen beperkten en een quarantaine oplegden aan binnenkomende reizigers. 'We zijn het eens dat alle drie de Baltische staten de verspreiding van het coronavirus goed onder controle hebben en we vertrouwen op elkaars gezondheidssystemen.' <