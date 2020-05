EU: coronadreun is jaren voelbaar in de economie

De ongekende economische krimp die eurolanden dit jaar meemaken zal nog jarenlang voelbaar zijn. Dat blijkt uit de eerste raming van de Europese Commissie waarin de gevolgen van de coronacrisis – voor zover mogelijk – in beeld zijn gebracht.

Brussel

De Commissie verwacht dat de economie van de eurolanden volgend jaar met 6,3 procent groeit. Die forse toename is niet genoeg om de ongekende krimp met 7,7 procent van dit jaar op te vangen. Het gemiddelde begrotingstekort stijgt van 0,6 procent in 2019 naar 8,5 procent in 2020, blijkt uit de woensdag gepresenteerde economische voorjaarsramingen.

Uitgangspunt van de raming is dat de lockdown in Europa vanaf deze maand geleidelijk en gecoördineerd wordt opgeheven. Europees Commissaris Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor de euro, waarschuwde bij de presentatie dat de recessie zwaarder uitvalt bij verdeeldheid binnen de EU, geruzie over een herstelfonds en een tweede coronagolf; allemaal reële scenario&..

