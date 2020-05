‘Mooie cijfers’, vindt de Deense migratieminister

In 2017 zette de Deense kunstenaar Jens Galschiot koperfiguren neer op een echte vluchtelingenboot in de Elbe bij Dresden. (beeld epa / Filip Singer)

Niet alleen het steeds strengere asielbeleid wierp ‘vruchten’ af.

Kopenhagen

In 2019 kwamen er 1520 asielzoekers in Denemarken. Maar dat jaar vertrokken er 2250. Dat leverde een migratieoverschot op van netto 730 mensen. Minister van Buitenlandse Zaken en Integratie Mattias Tesfaye was er dik tevreden mee. ‘Mooie cijfers. Het beleid van de regering is dat het verblijf van vluchtelingen in Denemarken tijdelijk is. Waar mogelijk moeten ze terugkeren naar hun thuisland. Ik..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .