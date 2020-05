Brussel krijgt een fietsstrook en ook dit leidt tot een taalstrijd

Door de drukste verkeersader van Brussel, de Wetstraat, wordt een fietspad aangelegd. Niets bijzonders? Wel in België.

De Wetstraat in Brussel is berucht om zijn files. Nu komen er omstreden fietsstroken. (beeld epa / Stephanie Lecocq)

Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Vijf artikelen per maand gratis

Volgens de minister van de partij Groen is haar stad niet alleen eigendom van forensen die met de auto komen, maar ook van de Brusselaars zelf. Velen willen meer ruimte voor de fiets. Bovendien mogen vanwege het coronavirus minder mensen in het openbaar vervoer.

De Brusselse deelregering heeft drastische stappen gezet om het fietsgebruik te stimuleren. ‘Brussel is de filehoofdstad van Europa’, meent Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit in die deelregering.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.