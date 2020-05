Aziatische reuzenhoornaar duikt op in Noord-Amerika

Ze zijn groter dan een luciferdoosje, hebben kaken waarmee ze bijen onthoofden en gif dat zelfs voor mensen dodelijk kan zijn. In de Verenigde Staten zijn er zorgen over een oprukkend insect dat Amerikaanse media al de bijnaam ‘murder hornet’ geven.

Washington

Experts vrezen dat de Aziatische reuzenhoornaar, zoals het dier officieel heet, zich in Noord-Amerika weet te vestigen. Afgelopen herfst werden diverse exemplaren gesignaleerd. Eerst in Canada, maar in november ook in de staat Washington. In april en mei ontwaken de koninginnen uit hun winterslaap en gaan op zoek naar een plek om een nest te bouwen. In Washington zijn wetenschappers daarom mome..

