In Mexico-Stad kan niet iedereen binnenblijven door de coronacrisis

'Blijf binnen' is ook het devies in de hoofdstad van Mexico. In de stad is een afname van 82 procent bereikt in het aantal persoonsbewegingen. (beeld afp / Pedro Pardo)

Mexico-Stad

In Mexico komt het virus in ‘fases’. Afgelopen week verklaarde viceminister van gezondheid Hugo López-Gatell dat fase drie is ingegaan. De komende weken neemt het aantal besmettingen en doden in rap tempo toe, luidt de prognose. Hij benadrukte nog maar eens: ‘Blijf binnen!’ Niet eerder was het zo belangrijk om het virus te ontlopen.

De drukte in het metrostation vormt een uitzondering in de onwerkelijk stille metropool met 20 miljoen inwoners. Mexico’s intelligente lockdown werkt wonderwel. President Andrés Manuel López Obrador ziet ervan af om, zoals in andere Latijns-Amerikaanse landen gebeurt, het leger in te zetten om de quarantaine te handhaven. De overheid doet een dringend beroep op mensen om thuis te blijven en in ..

