Politici Tanzania overleden, oppositie in quarantaine

Dodoma

De oppositie in het Tanzaniaanse parlement blijft voorlopig uit de buurt van de zittingen, nadat drie politici mogelijk zijn overleden aan de coronaziekte COVID-19.

Onder de slachtoffers is minister van Justitie Augustine Mahiga. De leden van de oppositiepartij Chadema willen zich nu veertien dagen lang thuis afzonderen. Eerder had partijleider Freeman Mbowe hen opgeroepen om uit de buurt van het parlement te blijven en verzocht alle vergaderingen tot nader order af te gelasten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Of de drie politici, Mahiga, Gertrude Rwakatare en Richard Ndassa, daadwerkelijk zijn overleden aan COVID-19 is niet officieel bevestigd. Hun begrafenissen, die onder strikte hygiënische voorwaarden plaatsvonden, leiden volgens de oppositie tot de veronderstelling dat dit het geval is. In de staat met zijn 56 miljoen inwoners zijn tot nu toe 480 coronavirusinfecties en zestien sterfgevallen geteld. Volgens critici heeft president John Magufuli nogal aarzelend op de crisis gereageerd. <