Spanje verplicht gebruik van mondkapjes in ov

Madrid

Spanje gaat mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht stellen om een nieuwe golf van coronavirusinfecties te voorkomen nu de lockdownregels in stapjes worden versoepeld.

Dat heeft premier Pedro Sánchez zaterdag gezegd. Eerder werden mondkapjes in het ov 'sterk aanbevolen', nu zijn ze verplicht. De autoriteiten zullen vanaf maandag zes miljoen stuks over het land verspreiden en nog eens zeven miljoen aan de lokale autoriteiten leveren. De regering-Sánchez meldde dinsdag dat Spanje de lockdownregels gaat versoepelen. Sinds zaterdag kunnen vele Spanjaarden weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen. Het is voor het eerst dat buiten sporten weer is toegestaan sinds zeven weken geleden een strikte lockdown werd afgekondigd vanwege de coronapandemie. Spanjaarden vanaf 14 jaar en ouder mogen sinds zaterdag individueel buitenactiviteiten doen tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur. Senioren van 70 jaar en ouder kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur naar buiten. Ouders met kinderen tot 14 jaar mogen van 12.00 tot 19.00 uur de straat op. <

CORONAVIRUS

MADRID (ANP/RTR) - Vele duizenden Spanjaarden zijn zaterdag naar buiten gegaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen. Het is voor het eerst dat buiten sporten weer is toegestaan sinds zeven weken geleden een strikte lockdown werd afgekondigd vanwege de coronapandemie.

In Barcelona zorgden hardlopers en fietsers al vroeg voor drukte op de wegen en paden langs het strand. Tal van surfers waren de zee opgegaan. In Madrid namen vooral fietsers en skateboarders bezit van de boulevards.

Spanjaarden vanaf 14 jaar en ouder mogen sinds zaterdag individueel buitenactiviteiten doen tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur. Senioren van 70 jaar en ouder kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur naar buiten. Ouders met kinderen tot 14 jaar mogen van 12.00 tot 19.00 uur de straat op.

Het aantal doden door het coronavirus is in Spanje in de afgelopen 24 uur met 276 gestegen naar 25.100. Een dag eerder waren er 281 overlijdens. Het aantal besmettingen is opgelopen naar 216.582. Dat zijn er 1147 meer dan vrijdag.