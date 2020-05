Gevangenisopstand in Venezuela

Caracas

Tijdens een gevangenisopstand in Guanare, in het westen van Venezuela, zijn minstens 17 gevangenen omgekomen en 9 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden bevindt zich de directeur van de gevangenis. Dat meldden de militaire autoriteiten, die geen verklaring geven voor de opstand.

De gevangenenrechtengroep Venezuelan Prison Observatory (OVP) zei dat de penitentiaire inrichting overvol is. 'De gevangenen zijn van streek omdat ze geen bezoek mogen ontvangen en geen water en voedsel hebben vanwege de quarantainemaatregelen. Het overgrote deel van hen is ondervoed en heeft tuberculose.' <