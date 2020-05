Hoe een vaccinatiestop een probleem kan worden

In lagelonenlanden liggen uitbraken van infectieziekten als polio en mazelen op de loer nu grote vaccinatiecampagnes uitgesteld zijn. Hoe snel kunnen dergelijke virussen de kop opsteken?

Een kind in Congo ontvangt een mazeleninenting. Nu de vaccinaties in veel landen stilliggen, zou de ziekte de kop op kunnen steken. (beeld afp / Junior Kannah)

Amersfoort

Het lijkt misschien onbeduidend; een vaccinatieprogramma een halfjaar uitstellen. Maar voor bevolkingsgroepen in Afrika en Azië die nog niet ingeënt zijn tegen ziektes die veel besmettelijker zijn dan het coronavirus, kan het rampzalige gevolgen hebben.

Volgens Rik de Swart, universitair hoofddocent bij de afdeling viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam, liggen in kwetsbare gemeenscha..

