Het Volkscongres gaat door, de vraag is hoe

De regering van Peking heeft een datum aangekondigd voor het massale Nationaal Volkscongres, de jaarlijkse parlementszitting die vanwege corona was uitgesteld.

Het Volkscongres in 2018. (beeld epa / Roman Pilipey)

Het zou een teken zijn dat de normaliteit in het land terugkeert.

Peking

Het nieuws werd bekendgemaakt in een kort, triomfantelijk persbericht van staatspersbureau Xinhua, met als enige concrete feit de begindatum: 22 mei. Hoelang het Volkscongres zal duren, en in welke vorm het plaatsvindt, werd niet bekendgemaakt. Normaal is de jaarvergadering een tiendaagse bijeenkomst van zo’n drieduizend provincievertegenwoordigers, tweeduizend adviseurs, en nog eens duiz..

