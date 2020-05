Zo gebruiken extremisten, van uiterst links tot uiterst rechts, de coronacrisis als een kans

Extremistische groepen in heel Europa, van uiterst links tot uiterst rechts, maken gebruik van de coronacrisis om op te roepen tot aanslagen. Daarbij blijft het niet bij het in brand steken van 5G-zendmasten.

Rome - Berlijn

‘Levensgevaarlijk!’, zo vatte de politie Rotterdam donderdag de mogelijke gevolgen samen van de vernieling van en brandstichting in een mobiele zendmast – op het dak van een seniorenflat in de stad. In totaal zijn nu zo’n twintig zendmasten in ons land verbrand of beschadigd of vernield. Ook in Zweden, Ierland, Groot-Brittannië, België, Italië en op Cyprus zijn zendmasten in brand gestoken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .