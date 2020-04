Hoge sterfte niet-witte Britten onderzocht

In het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek van start gegaan naar de buitenproportioneel hoge coronasterfte onder etnische minderheden. Bijna een vijfde van de coronadoden is van Caribische, Afrikaanse en Aziatische komaf, terwijl die groepen 13 procent van de bevolking uitmaken.

Londen

Onder zorgpersoneel ligt de sterfte onder minderheidsgroepen zelfs 30 procent hoger. Liefst driekwart van de aan het coronavirus overleden NHS-werknemers (National Health Service) behoort tot BAME-groepen: Black, Asian & Minority Ethnic. De Britse tegenhanger van het RIVM wil meer weten over de oorzaken van deze scheve verhouding.

kwetsbare beroepen

De onderzoekscommissie staat onder leiding van Sir Trevor Phillips, voormalig voorzitter van de Commissie voor Rassengelijkheid. Bekend is dat relatief veel ‘BAME-mensen’ in kwetsbare beroepen werken, zoals de zorg en het openbaar vervoer. De gevaren van werken in die laatste sector zijn in Londen gebleken, waar 27 buschauffeurs aan het virus zijn overleden. In de sociale zorg werke..

