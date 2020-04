Turkse staat laat weer mensen verdwijnen

New York

Gedwongen verdwijning is een internationaal erkend misdrijf, waarbij overheidsfunctionarissen iemand oppakken, waarna de buitenwereld lange tijd niets over hem of haar verneemt, zelfs geen levensteken. Eén geval wordt door HRW belicht, omdat het slachtoffer onlangs voor de rechtbank gedetailleerd vertelde over wat hem overkwam.

De 43-jarige Gökhan Türkmen werd op 16 februari vorig jaar in zijn woonplaats Antalya meegenomen door drie mannen, die zich voorstelden als leden van de binnenlandse veiligheidsdienst MIT, aldus HRW. Daarna vernam zijn familie niets meer van hem, tot op 6 november bleek dat hij in hechtenis verbleef in een politiecel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .