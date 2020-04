Dit is Kim Yo-jong, de machtigste vrouw van Noord-Korea. Alle ogen zijn op haar gericht

Ziek, overleden of houdt hij zich schuil? Nu de wereld zich afvraagt wat er aan de hand is met Kim Jong-un, zijn de ogen gericht op zijn vier jaar jongere zus. De 32-jarige Kim Yo-jong wordt gezien als de potentiële opvolger van de Noord-Koreaanse leider.

Pyongyang

Wie is Kim Yo-jong, de meest invloedrijke vrouw van Noord-Korea? Terwijl de internationale gemeenschap in de ban is van geruchten over de gezondheid van Kim Jong-un, neemt ook de nieuwsgierigheid naar zijn 32-jarige zus toe. Hoewel het erop lijkt dat er in Noord-Korea geen concreet plan klaarligt voor wie Kim Jong-un zou moeten opvolgen als hij nu komt te overlijden, wijzen deskundigen naar ..

