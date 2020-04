Bio-robot kan helpen bij onderzoek ALS

Amerikaanse onderzoekers hebben een soort biologische robot gemaakt door een stukje ruggengraat van een rat te combineren met gekweekte spiercellen. Deze combinatie zou wellicht op den duur bio-robots kunnen laten voortbewegen, maar is nu vooral nuttig voor onderzoek naar ziekten waarbij de verbinding tussen zenuwen en spiervezels is aangetast, zoals ALS.

Champaign

Het gebruik van biologische componenten in robots kan helpen bij het uitvoeren van ingewikkelde taken, zoals voortbeweging. Daarom hebben onderzoekers van de universiteit van Illinois (VS) proeven gedaan met het koppelen van gekweekte spiercellen aan zenuwen.

Ze gebruikten daarvoor een stukje ruggengraat van een rat, met de zenuwknopen die daarin zitten. Dit brachten ze samen met gekweekte spiercellen. Na zeven dagen bleek dat de zenuwuiteinden van het ruggenmerg contact hadden gelegd met de spiercellen. De zenuwcellen die normaal gesproken spiercellen aansturen, produceerden elektrische signalen, waardoor de spiercellen samentrokken. De verbindi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .