Minderjarigen niet meer onthoofd

Riyad

Zondag maakte de mensenrechtencommissie van het koninkrijk bekend dat ‘personen die de doodstraf hebben gekregen voor misdaden begaan als minderjarige’ niet langer worden geëxecuteerd, maar voor maximaal tien jaar in de gevangenis terechtkomen.

Hiermee wordt waarschijnlijk het leven gespaard van zes sjiieten die als kind aan demonstraties hebben meegedaan. Deze minderheid ging in 2011 de straat op in de Oostelijke Provincie van Saudi-Arabië om te klagen over discriminatie door de soennitische meerderheid van het land. Ze wilden meer werk, meer ontwikkeling in hun regio en meer rechten, maar de autoriteiten grepen met harde hand i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .