De vlaggen gaan uit bij Molukkers om 70 jaar RMS

De Molukse gemeenschap vierde zaterdag de 70e verjaardag van de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS. In Molukse wijken van Breda tot Assen is uitbundig gevlagd en ook op de Zuid-Molukken, ondanks machtsvertoon van Indonesische ordetroepen.

Breda - Ambon

De RMS-vlag is in Indonesië verboden, als ‘uiting van separatisme’. Met name jongeren op Ambon, Haruku en Saparua zwaaiden zaterdag toch met de rood-groen-wit-blauwe vierkleur. De traditionele jaarlijkse optocht van honderden Molukse motorrijders en de grote herdenking in de RAI in Amsterdam gingen niet door vanwege corona. Wel waren er overal lokale vieringen.

In de Molukse wijk Lariks in Assen stond op een spandoek: ‘Apa datang dari muka djangan unduree’, ‘Wat we ook tegenkomen, we zullen nimmer wijken’. Aanwezigen memoreerden het dienstbevel van 1951, dat Molukse soldaten in dienst van Nederland opdroeg tijdelijk – ‘voor enkele maanden’ – naar Nederland over te komen. In Breda was president in balling..

