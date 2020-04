China stuurt artsen naar Kim Jong-un

Hongkong

Volgens de bronnen die Reuters aanhaalt, is de delegatie, geleid door een hooggeplaatst lid van het internationale liaisonkantoor van de Communistische Partij, donderdag naar Noord-Korea afgereisd. De hulp van het Chinese team zou erop kunnen duiden dat eerdere berichten over de precaire gezondheidssituatie van Kim kloppen. Vorige week maandag berichtte een Zuid-Koreaanse w..

Sinds de Noord-Koreaanse dictator verstek liet gaan bij de viering van de geboortedag van zijn grootvader Kim Il-sung op 15 april, wordt volop over zijn toestand gespeculeerd. Deze Dag van de Zon geldt als een van de belangrijkste feestdagen in Noord-Korea en Kims afwezigheid was opmerkelijk. Op 11 april werd hij voor het laatst in de openbaarheid gezien.

