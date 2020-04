Turkije is een dictatuur met uitlaatkleppen

Op de markt van Ankara. Volgens Waagmeester is de Turkse bevolking vindingrijk in het omzeilen van staat en partij. (beeld afp / Adem Altan)

Maar Lucas Waagmeester keek ook onder de toonbank van diens winkel.

Amsterdam - Istanbul

Ook in Turkije heerst corona. Eind vorige week stond de teller op bijna 99.000 gevallen en 2400 doden. Op de Worldometer staat Turkije nu op de zevende plaats, boven China en Nederland. Dat is zorgwekkend, maar komt ook doordat in Turkije relatief vroeg en veel is getest.

Niet de volksvertegenwoordiging, maar de president heeft in Turkije de macht. En Recep Tayyip Erdogan, die al ruim twintig jaar aan de touwtjes trekt, deed volgens Lucas Waagmeester wat hij altijd doet bij opduikende crises: ‘Eerst streng zijn en de boel op slot gooien, daarna versoepelen als dat hem uitkomt. En vooral zorgen dat media, rechters en bestuurders het volgens de regering juiste ..

