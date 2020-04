Rapport: ‘Labour fout bij aanpak antisemitisme’

De Britse Labour Party trad onder Jeremy Corbyn nauwelijks serieus op tegen intern antisemitisme. Er is jarenlang sprake geweest van ‘een litanie van fouten, tekortkomingen en gemiste kansen’ om de kwestie de kop in te drukken.

Londen

Dit staat in een 860 pagina's dik partijrapport dat is uitgelekt via het dagblad The Guardian en de tv-zender Sky News.

De onderzoekers schrijven dat ze geen aanwijzingen hebben dat binnen Labour klachten over antisemitisme anders werden behandeld dan overige grieven. Ook zouden medewerkers van de linkse oppositiepartij niet zijn ‘gemotiveerd’ door ‘antisemitische bedoelingen’.

